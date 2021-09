Nuova sede in arrivo per l'associazione genitori di Gaglianico

Da diversi anni l’Associazione <Genitori E Oltre> di Gaglianico, utilizza in comodato d’uso i locali di proprietà comunale dell’ex ambulatorio medico e infermieristico, quale sede per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali. Il contratto stipulato tra l'ente e il Comune è però scaduto, e l'amministrazione si è resa disponibile a trovare soluzioni <condivise, idonee e convenienti per entrambe le parti>, come recita la delibera di giunta che regola l'accordo tra le parti.

<E' una realtà molto importante per il Comune – spiega il sindaco Paolo Maggia – e siamo convinti che si possa trovare per quest'associazione una soluzione migliorativa>. Qualche ipotesi è già stata avanzata, ma l'amministrazione si riserva di renderla nota solamente una volta condivisa con <Genitori E Oltre>.