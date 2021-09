Lauretana ancora a fianco dell'attività di ricerca scientifica e prevenzione dei tumori

Prevenzione e Ricerca: Lauretana sostiene Fondazione Umberto Veronesi. Anche quest’anno l’acqua più leggera d’Europa sostiene il progetto <Pink is good>, nato per educare alla prevenzione e sostenere il lavoro quotidiano dei ricercatori.

Dal 13 settembre al 31 ottobre 2021, bere acqua Lauretana sarà un’ulteriore occasione di benessere, non solo per se stessi, ma anche per gli altri. Anche quest’anno infatti si conferma il sostegno di Lauretana al progetto Pink is good di Fondazione Umberto Veronesi.

Acquistando le confezioni di acqua Lauretana con l’etichetta rosa Pink is good i clienti dell’acqua più leggera d’Europa potranno offrire un contributo concreto a Fondazione, supportando la sua preziosa e intensa attività di ricerca scientifica e prevenzione dei tumori tipicamente femminili, ossia seno, utero e ovaio. Come per le scorse edizioni, saranno le etichette delle bottiglie in PET (100% riciclabile) da 1500 ml naturale a tingersi del “rosa che fa bene”.

Sull’etichetta sarà anche presente un QR-Code che rimanderà a una speciale pagina web in cui scoprire consigli per vivere in salute all’insegna dei corretti stili di vita e della prevenzione.