Un fondo di aiuto allo studio agli studenti meritevoli del Bona

Il concorso è rivolto agli studenti che hanno appena concluso l'anno 2020/2021 delle terze, quarte e quinte. Nel dettaglio, sono state bandite borse di studio di un importo di 500 euro per i primi classificati e di 300 euro per gli altri. La graduatoria sarà stilata in modo da ponderare per il 60% la media aritmetica dei voti conseguiti e per il 40% il reddito familiare. Possono farne richiesta gli allievi indipendentemente dal corso di studio scelto, allievi con una media dei voti pari o superiore a 8/10.

La domanda di borsa di studio potrà essere presentata dalla data di pubblicazione degli scrutini finale, ed entro e non oltre il 15 ottobre compilando l’apposito modulo allegato, da inviare direttamente all’Associazione Noi Del Bona, all’indirizzo mail noidelbona@gmail.com.