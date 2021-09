C'è il rimborso del pedaggio per ritardi dovuti a lavori lungo le autostrade

Al via i rimborsi per ritardi dovuti a cantieri

E' possibile chiedere il ristoro in caso di viaggi più lunghi del previsto dovuti a lavori di manutenzione delle rete autostradale. A lanciare il <cashback> è Autostrade per l’Italia, sulle tratte di sua competenza, grazie all'app <Free To X>, almeno fino al 31 dicembre gratuita, in fase sperimentale e utilizzabile indipendentemente dalla classe di veicolo e dal mezzo di pagamento. Ai consorzi e ai loro associati il servizio sarà reso accessibile in una fase successiva, grazie a un processo di adesione dedicato che consentirà di recuperare retroattivamente i rimborsi relativi agli itinerari percorsi dal 15 settembre.

La misura, rientra nella strategia complessiva di Autostrade per l’Italia e consente di mettere a disposizione degli utenti nuovi servizi interattivi, per conoscere in tempo reale lo stato del traffico sulle autostrade e accedere al ristoro del pedaggio per tempi di percorrenza superiori agli standard di riferimento (tempi calcolati su velocità: 100km-h per i veicoli leggeri; 70 km-h per i veicoli pesanti), per la presenza di cantieri programmati sulla rete di Aspi.

Obiettivo del piano in corso è di estendere la durata delle strade, rinnovando il loro ciclo di vita, grazie a 21,5 miliardi tra investimenti e manutenzioni previsti nel piano industriale per lo sviluppo della rete e ammodernando infrastrutture realizzate negli anni ‘60/’70.