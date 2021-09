Occhieppo Superiore: Terminate le opere pubbliche

Nonostante le restrizioni ed il difficile reperimento dei fondi , l’amministrazione comunale di Occhieppo Superiore termina alcune opere pubbliche come da programma:

in primo luogo la riqualificazione della scuola con l’adeguamento alle norme, l’efficientamento energetico, la tinteggiatura, il rifacimento della palestra con relativi bagni e spogliatoi. Ristrutturazione e isolamento della mensa. Per un totale complessivo di oltre 800.000,00 € ricevuti dal fondo nazionale senza l’aggravio sui cittadini.

Ripristinata la fontana di piazza Levis che era stata chiusa in quanto la vasca interna perdeva, con notevole dispendio d’acqua. Impermeabilizzata la vasca e sostituite alcune tubazioni esterne.

Istituito attorno al paese il percorso “ Salute in Cammino - 10.000 passi per stare bene", questo percorso vuole essere uno stimolo per tutti i cittadini ad intraprendere dell’attività fisica. Il percorso di 1130 mt. è stato istituito attorno al paese sul marciapiede della circonvallazione.