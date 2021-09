Rugby: Il calendario delle gare di serie A 21/22

La Commissione Organizzatrice Gare Fir ha reso noto questa mattina il calendario gare della Serie A per la stagione sportiva 2021/2022.

Ventotto le formazioni partecipanti, suddivise in tre gironi: nove formazioni per il Girone 1 e Girone 3, dieci formazioni per il Girone 2. Biella Rugby rimane nel Girone 1.

La stagione, che prenderà il via il prossimo 17 ottobre, prevede per Biella un inizio con un turno di riposo. La prima gara disputata dalla squadra gialloverde è rimandata a domenica 24 ottobre, quando sul campo di casa giocherà opposta a Cus Genova alle 15.30.

Il titolo di Campione d’Italia della Serie A Maschile verrà assegnato il 5 giugno prossimo al termine di un girone Play Off. Nessuna retrocessione è prevista.

Corrado Musso, direttore sportivo Biella Rugby: “Sapevamo che non avremmo ritrovato l’Accademia, quindi da questo punto di vista nessuna sorpresa. Non siamo entusiasti di riposare alla prima giornata di gare. Sarebbe stato meglio riposare più avanti e sfruttare la pausa per recuperare qualche giocatore infortunato, ma così è stato deciso. Ne approfitteremo per protrarre la preparazione di una settimana. Ovviamente sarà difficile scendere in campo contro una squadra che ha già giocato. I nostri avversari avranno già acquisito un buon ritmo partita e abitudine al contatto trovandosi avvantaggiati anche dal punto di vista mentale. Le squadre avversarie le conosciamo tutte, rimane un’incognita la nuova organizzazione di ognuna. Non vediamo l’ora di iniziare. I nuovi giocatori si stanno ambientando benissimo. Mercoledì abbiamo svolto un allenamento congiunto con Ivrea Rugby. È andato tutto benissimo, anche se si vedeva che è da tanto che non si gioca e la squadra è ancora un po’ da amalgamare. Ora testa bassa e lavorare, sperando di avere ancora un bel rugby da offrire. Ce la giocheremo di partita in partita”.

Marco Porrino, head coach Biella Rugby: “Finalmente è uscito il campionato e di questo siamo contenti. Inizieremo una settimana dopo il previsto, non è un particolare che mi destabilizza. Io vivo giornata per giornata e vorrei che anche i ragazzi seguissero il mio pensiero. Penso che ci rimangono ancora quattro settimane prima della data di inizio, avremo una settimana in più per prepararci al meglio”.