Derby spettacolo, a Verrone 3-3 tra Ceversama e Torri Biellesi

Gol e spettacolo a Verrone giovedì sera, 16 settembre, nella sfida di Coppa Piemonte di Prima Categoria tra Ceversama e Torri Biellesi.

La partita è finita 3-3 con reti di Romussi, Celli e Porta per il Ceverasama, Musso, Didioni e Vaglienti e per le Torri

“Partita molto intensa, oltre alle previsioni. Loro ci hanno messo la grinta e ci hanno anche messo, qualche volta, in difficoltà. Noi abbiamo fatto molti errori in alcune fasi della partita, ma fa parte della crescita. E poi oggi avevo tanti ragazzi all’esordio, quindi è normale che sia stato un minimo di mancato affiatamento tra compagni” ha dichiarato il mister del Ceversama. “Ho visto delle buone cose, ma anche degli errori, quindi c’è molto da lavorare. È stato un buonissimo allenamento e il nostro obiettivo era quello di fare un po’ di fatica perché in questo periodo bisogna ancora vivere in intensità e di allenamenti decisi. Sono moderatamente contento, anche se non abbiamo vinto” ha aggiunto il mister “Abbiamo sbagliato un rigore, abbiamo sbagliato altri 2-3 gol clamorosi, però, devo far i complimenti agli avversari che si sono dimostrati in partita fino alla fine” ha concluso Modenese.

Cronaca. Al 10’ c’è un’occasione per il Ceversama con ROMUSSI, che non viene sfruttata. Al 23’ MUSSO porta in vanatggio gli ospiti con un tiro a giro dopo una buona ripartenza: 0-1. Dopo 2’ l’arbitro viene richiamato ed assegna un rigore a favore del Ceversama per un fallo in area di su Patti: segna ROMUSSI dagli undici metri che porta così in pareggio la partita: 1-1. Al 27’ c’è un’occasione per le Torri Biellesi con CREMONTE, che va sul fondo della fascia a destra e crossa con il mancino, pescando MOUMMAD, che ci prova di testa, ma la palla esce di poco a lato. Al 30’ le Torri Biellesi commettono nuovamente fallo su Patti, e l’arbitro assegna una punizione, ma GAIO la calcia alta sopra la traversa. Dopo 2’ DIDIONI ci prova da fuori, colpendo la parte alta della traversa. Al 38’ MELZI recupera la palla e la passa a CELLI, che dopo, aver dribblato gli avversari, va a segno portando il Ceversama in vantaggio: 2-1. Al 40’ il Ceversama commette un fallo in area regalando la possibilità alla Torre Biellese di pareggiare: segna con DIDIONI: 2-2. Alla fine primo tempo, al 45’, ACQUADRO ha l’occasione di portare in vantaggio il Ceversama con una bellissima punizione, ma viene parata. Al 48’ ESPOSITO, a tu per tu con il portiere, sbaglia facendosi rimontare dal difensore, che spazza via la palla. Al 52’ CELLI si invola sull’ala sinistra però calcia largo. Dopo 8’ sempre CELLI, a tu per tu con il portiere, ma il pallone fine a lato. Al 66’ l’arbitro assegna un calcio d’angolo per la Torri Biellesi: la palla arriva a CRISPO, che conclude fuori area, ma la sua conclusione è centrale. Al 70’ c’è un’occasione per CALISE, ma il suo tiro viene para da SAZIMANOSKI, anche grazie al palo. Al 73’ PORTA infilandosi in area viene buttato giù e l’arbitro assegna nuovamente un rigore a favore del Ceversama. Questa volta è UMEROSKI a calciarlo, ma viene parato. All’80’ PORTA con un ottimo controllo, salta due avversari, e segna con bella diagonale, portando il Ceversama in vantaggio di un gol: 3-2. All’85’ c’è un’occasione per CALISE, che calcia addosso al portiere. Le Torri Biellese, all’86’, si fanno avanti con VIGLIENTI, che si infila tra i difensori e quando si trova d’avanti alla porta, tutto solo, spiazza il portiere; porta così in parità la Torri Biellesi: 3-3. Dopo 2’, c’è una bella combinazione sull’ala sinistra tra PORTA e SACCHET, che crossa ma UMEROSKI non riesce a trovare la palla.

Tabellino

Ceversama: Sazimanoski, Melzi, Gaio (46’ Apollo), Lanza (23’ Sacchet), Candela, Castello, Celli, Esposito, Romussi (46’ Umeroski), Acquadro (46’ Porta), Patti (68’ Rosso).

Torri Biellesi: Colla, Pantano (12’ Giavarra), Enesto, Vaglienti, Beltrami, Rava, Didioni (46’ Crispo), Novella (65’ Gusu), Moummad, Cremonte (62’ Calise), Musso