Pella e Delmastro: "È obiettivo comune di tutto il Centrodestra dare al governo della città la migliore formula possibile"

"Raccogliamo con soddisfazione la nota odierna di Lega volta a superare le difficoltà per fare ingresso a personalità di livello in giunta che conferiscano un cambio di passo alla amministrazione cittadina. È obiettivo comune di tutto il Centrodestra dare al governo della città la migliore formula possibile. La via non transita certo da improbabili e mai richiesti allargamenti della giunta ma da uno scatto in avanti. Apprezziamo lo sforzo che consente il dovuto cambio di passo.

Prosegue Pella sentito dalla nostra redazione: "Noi non siamo per l'allargamento, siamo per la giunta a sette. Vogliamo a questo punto solo che Biella possa uscire da questo particolare momento e ripartire. L'obiettivo è trovare la formula migliore per andare avanti. Fino ad oggi noi e Fratelli d'Italia siamo sempre stati ai margini, ma adesso chiediamo che si trovi una soluzione. A noi non interessano i nomi, dobbiamo pensare alla città. In qualità di vice Presidente Vicario Anci posso anche tranquillamente dire che per i piccoli comuni sono in arrivo tanti altri fondi importanti. Quelli che abbiamo perso è stato un peccato, ma ci saranno tanti altri treni da prendere. Anche da sindaco chiedo che il mio collega faccia un passo avanti, è ora".