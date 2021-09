Estate volge al termine? Questo è il periodo migliore per progettare la tua piscina Bio.design

Sta arrivando l’autunno, il periodo migliore per progettare e acquistare una piscina, ma non una piscina qualsiasi, una piscina Bio.design.

La ditta T.M.A. di Marcon Kristian è a disposizione per un sopralluogo senza impegno con il nostro nuovo programma per i vostri progetti personalizzati, gli spazi per il tempo libero sono un invito al relax, quindi è necessario progettare questo ambiente con grande cura.

Le piscine interrate sono infatti la soluzione perfetta per dare un tocco in più alla tua casa! Design, comodità e qualità che durano nel tempo.

Le Piscine Bio.design con la loro tecnologia innovativa oltre a essere molto apprezzate per naturalezza e godibilità, grazie al loro aspetto simile a laghi di montagna o a spiagge esotiche, possono essere modellate, in base alle vostre richieste e creano un nuovo ambiente in perfetta armonia con il giardino, la pietra naturale del rivestimento, unita all’acqua arricchita con minerali benefici come i Sali Himalayani, rendono la piscina non solo un luogo di divertimento, ma uno spazio di relax, serenità e meditazione.