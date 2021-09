Stangata d'autunno sulle bollette, le piccole imprese le più colpite per le associazioni

Con l'arrivo dell'autunno, arrivano anche i tanto temuti rincari, che per Codacons potrebbero tradursi per cittadini e imprese in un aumento del 40% sulle bollette di luce e gas. A famiglia, sempre secondo Codacons si tratterebbe di circa 1.300 euro, mentre Coldiretti alza l’asticella e calcola conseguenze per le tasche degli italiani pari a quasi 1.820 euro all’anno, 500 euro in più rispetto al 2020.

Una batosta che avrà un impatto però importante anche sulle imprese già provate dalla pandemia, secondo Confartigianato Biella. <I rincari fisiologici sono una cosa – commenta il presidente Cristiano Gatti - . Qui direi che forse è scappato il controllo a qualcuno, per arrivare al 40%, se così sarà. Mi auguro che il Governo intervenga, perché mentre le grandi imprese si sono già attrezzate anche con fonti alternative, i più piccoli hanno macchinari che consumano veramente tanto e non oso immaginare quanto possano arrivare a spendere. Parliamo di imprese già provate dalla crisi, che escono dal lockdown e non tutte hanno preso degli aiuti. E' un duro colpo per l'economia. Non possiamo poi pretendere che si torni ad assumere>.

Un duro colpo anche per Gionata Pirali di Cna, che mette l'accento sui riflessi sociali che questi aumenti potrebbero avere: <Le aziende hanno già subito rincari sulle materie prime del 40% sul ferro e plastica e del 100% sul legno. Per i più piccoli è una situazione davvero pesante, perchè sono l'ultimo anello della catena. Ora questo aumento colpisce non solo queste persone ma anche i cittadini. C'è tensione. Non si può negare. Anche a livello territoriale si sta monitorando la situazione. C'è il timore di una crisi sociale>.

Più ottimista Mario Novaretti di Ascom Biella. <Non abbiamo ancora visto nulla di ufficiale, aspettiamo. Non credo che si possa arrivare a tanto, visto il momento di crisi che stiamo attraversando>.