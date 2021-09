Muzzano: Donna in difficoltà soccorsa dai Vigili del Fuoco e 118

Non rispondeva alla porta e questo ha messo in allarme le operatrici di ASL che hanno dato immediatamente l'allarme. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco che, dopo l'apertura della porta, hanno constatato che la signora era caduta in casa e impossibilitata a rialzarsi. Cosciente, è stata presa in carico dai sanitari del 118 che l'hanno condotta all'Ospedale per accertamenti sulle sue condizioni.