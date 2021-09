Biella: Ragazzino su ciclomotore tampona un'auto. Escoriazioni e tanto spavento

Viaggiava sul suo ciclomotore in via Cottolengo e non si è accorto, forse abbagliato dal sole, che l'auto che lo precedeva, nello stesso senso di marcia, stava rallentando e gli è finito contro. L'impatto non è stato violento e a parte tanto spavento e qualche escoriazione medicata sul posto dai sanitari del 118, il giovane non ha avuto necessità di ricovero. Sul posto la Polizia Locale che si è occupata dei rilievi dell'incidente.