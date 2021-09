Biella: Ladro pasticcione, la videosorveglianza lo filma mentre ruba e allerta il proprietario. Arrestato dalla Polizia

Nel pomeriggio di mercoledì, 15 settembre, la Polizia arrivava in aiuto di un uomo che stava subendo un furto nel proprio appartamento in ristrutturazione, in via Santuario d'Oropa,. L'uomo non si trovava in casa ma era stato messo in allarme dalla videosorveglianza in funzione che aveva registrato l'intrusione e il furto.

Gli agenti, giunti immediatamente sul posto, trovavano il proprietario, che nel frattempo era rientrato, e il ladro con una carriola colma di attrezzature da cantiere provento del furto, per un valore di circa 500euro.

Accertato il riscontro dalla registrazione delle videocamere, il malvivente veniva arrestato per furto in abitazione aggravato.