Biella: "Corsa pazza" per un automobilista che travolge 4 macchine posteggiate FOTO

Aggiornamento delle 18.50:

Dal pre-test l'uomo, un 60enne, è stato trovato positivo e portato al comando della Polizia Locale per ulteriori accertamenti dove l'automobilista si è rifiutato di effettuare ulteriori accertamenti con le apparecchiature idonee e comunque è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e gli è stata ritirata la patente con veicolo sotto sequestro.

Ore 17:

Poco fa, intorno alle 17, un'auto fuori controllo per cause in via di accertamento da parte degli agenti della Polizia Locale, ha travolto ben 4 macchine parcheggiate in via Trento nei pressi dell'intersezione con via Asmara, per fermarsi subito dopo con evidenti danni al suo stesso veicolo non più marciante.

Gli agenti stanno procedendo a tutte le operazioni di rito, compreso il rilievo del tasso alcoolemico, di cui ancora non si conosce l'esito.

Seguiranno aggiornamenti.