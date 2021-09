Premio +bellezza in Valle. Selezionati 10 progetti finalisti

Dopo molta attesa a causa della pandemia da Covid, finalmente siamo giunti al momento decisivo della 2° edizione del Premio +bellezza in Valle. La Giuria ha, infatti, selezionato, tra tutti i candidati, i 10 progetti finalisti:

Sezione Edilizia

Sistemazione e riqualificazione strade comunali con pavimentazione in pietra, Portula - Fabrizio Calcia Ros (sindaco)

Casa Regis, Comune di Mosso - Lisa Margarita Mikelle Standbridge

Restauro ex Asilo, Vaglio Pettinengo - Gianfranco Bosso (Sindaco)

Riqualificazione Urbanistica, Casapinta - Mauro Fangazio (Sindaco)

Ristrutturazione nel bosco, Trivero Valdilana - Mateus Curci Ferreira Vicente

Sezione Ambiente

Giardino Belvedere Mariateresa, Caprile - Belvedere Maria Teresa

Miglioramento Paesaggio - Trivero Valdilana - Don Dino Lanzone (Rettore Santuario)

Nasce una Vigna, Sostegno - Lorenzo Rovero

Parco Reda, Vallemosso - Mario Carli (sindaco)

Percorso barefooting, Mosso - Luca Fava D'Alberto

Il presidente di Giuria, Corrado Panelli commenta le motivazioni che hanno portato a selezionare i progetti finalisti: «Abbiamo riscontrato una grande partecipazione alla 2a edizione del premio: oltre 30 interventi candidati, tutti meritevoli di un riconoscimento per la sensibilità al concetto di bellezza dimostrata. Pur essendo, infatti, riferiti a contesti tra loro molto diversi, ambiti grandi o piccoli, abbiamo potuto percepire l attenzione alla gradevolezza dell'ambiente, al bello.

Gli interventi finalisti, in particolare, sono orientati verso trasformazioni che assicurano un'evoluzione dinamica e armoniosa del territorio intesa a migliorarne la qualità in funzione delle aspettative della popolazione e pertanto concorrono al miglioramento della sua percezione sia paesaggistica che sociale e quindi della qualità della vita in senso lato». La cerimonia di premiazione, che vedrà primeggiare due dei progetti finalisti, uno per ogni categoria, avrà luogo il 9 ottobre alle 16 e sarà visibile in streaming su Facebook.