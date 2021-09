Cantieri Biella: riapre via Torino

Per quanto riguarda gli altri interventi in città, le strade Barazzetto-Vandorno e Cantone Bonino sono state già fresate e lunedì e martedì sarà posato il nuovo cuscinetto di asfalto.

Riapre via Torino. Da domani intorno all'ora di pranzo, via Torino sarà di nuovo percorribile. Oggi gli ultimi interventi di posa dell'asfalto, domani mattina strisce pedonali, quindi chiuderà il cantiere e la circolazione torna regolare.

A seguire (ma non c'è ancora data da ordinanza), gli operai si trasferiranno a Chiavazza. Si procederà con via della Vittoria, via Poma e rotonda di Corso Lago Maggiore in uscita da Chiavazza (in direzoine Vigliano).

In calendario sarà al centro di interventi la parte bassa di corso 53° Fanteria, zona Mercato e via Trivero.