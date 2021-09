Claudio Canessa: “Il Coaching può migliorare la vita delle persone”

“Non sarebbe meraviglioso poter dar vita ad un grande sogno?”: con queste poche e semplici parole, Claudio Canessa – life coach e personal trainer – introduce i nuovi corsi di Coaching all’interno della propria palestra, Armonia in Equilibrio ASD.

Si tratta di tre diversi percorsi finalizzati a scoprire la propria unicità e, consapevoli delle proprie potenzialità, prendere in mano la propria vita e riuscire a cambiarla in meglio.





“Le difficoltà potrebbero rivelarsi opportunità, nuove occasioni” – spiega Claudio – “Spesso i grandi sogni rappresentano un salto nel buio, ma questo potrebbe rivelarsi il momento più opportuno per scoprire come realizzarlo”.





La prima tipologia di corso è il Life Coaching, ovvero lavorare sul proprio sviluppo personale. Sarà fondamentale per poter attingere a tutti quegli strumenti interiori che spesso non sappiamo sfruttare, ma che fanno davvero la differenza: consapevolezza, capacità di leggere la realtà, sviluppo della propria creatività per uscire da situazioni spiacevoli e raggiungere i propri obiettivi. Capacità di passare all’azione per trasformare un’idea in una decisione. Chiarezza d’intenti, per ritrovare fiducia e motivazione.

La seconda tipologia di corso è l’Emotional Coaching: se si desidera stare bene e sentirsi più energici, si rivelerà il percorso più adatto a voi. “Non è necessario privarsi delle piacevoli abitudini, sacrificarsi o eccellere sempre; ci basta semplicemente stare bene. La difficile situazione di malessere generale richiede una visione rivolta a potenziare le nostre meravigliose capacità, a volerci bene e nello stesso modo a prenderci cura degli altri e del mondo in cui viviamo” continua Claudio; “Le emozioni sono il motore che muove tutto l’agire umano. Tutto questo è sinonimo di longevità”. Durante il corso si imparerà a riscoprire le proprie emozioni in ogni semplice gesto, sotto ogni aspetto della vita: alimentare, fisico, formativo.

Il terzo corso, invece, riguarda lo Sviluppo Personale di Gruppo: un lavoro svolto in gruppo legato al potenziamento personale ed alla consapevolezza. Verrà suddiviso in 8 incontri, per accompagnare le persone in un percorso di consapevolezza fisica ed emozionale, per risvegliare motivazione e fiducia. Porterà i partecipanti a conoscere sé stessi e la loro unicità, aiutandoli a diventare responsabili delle proprie scelte.

Proprio in un momento come questo sarà ancora più importante rimanere forti e consapevoli delle proprie risorse.

Per presentare il corso, Claudio ha organizzato lunedì 27 settembre alle ore 21,00 una serata gratuita interamente dedicata al Coaching. Gli argomenti trattati durante la serata avranno, come cappello introduttivo, una sintesi su questo mondo e sulla sua importanza, in quanto strumento essenziale per riconoscere il proprio potenziale, aiutarci a crescere interiormente, a credere in noi stessi e a compiere grandi passi nella nostra vita.



“In sintesi, il Coaching non è un percorso di guarigione ma di riequilibrio e potenziamento per evolvere, cambiare in meglio e realizzare i nostri obiettivi. Presume consapevolezza e responsabilità, due qualità raggiungibili attraverso la conoscenza di noi stessi, della nostra vera essenza, il nostro “germoglio”. Solo così potremo comprendere dove realmente desideriamo rivolgere i nostri passi, individuare quel sentiero davvero nostro che ci condurrà a realizzare i più bei desideri della nostra vita. “Perché nessun vento è propizio per il marinaio che non sa a quale porto vuol approdare” (Seneca)” conclude Claudio.



L’evento si terrà presso la palestra piscina “Armonia in Equilibrio ASD” di Vigliano Biellese.

Claudio Canessa è:

Life Coach

Personal Wellness Coach

Personal Trainer