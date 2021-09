Basket, Supercoppa LNP: il prepartita di Urania Milano-Bonprix Biella

Terza e ultima sfida del girone blu di Supercoppa LNP per Bonprix Pallacanestro Biella. I rossoblù di coach Andrea Zanchi saranno impegnati sul parquet dell’Urania Milano. Per Biella sarà un banco di prova importante dopo le prestazioni positive contro Torino e Casale che però non sono bastate per portare a casa la vittoria, un nuovo test per continuare il percorso di crescita in vista dell’esordio in campionato previsto per domenica 3 ottobre sul parquet della Pallacanestro Trapani. Dopo l’esordio vincente contro Torino per i Wildcats è arrivato un KO nella seconda giornata contro Casale, ma i ragazzi di coach Davide Villa restano una formazione solida guidata in attacco dal talento di Aaron Thomas, guardia di Cincinnati visto in Italia con le maglie di Virtus Roma, Scafati e Montegranaro.

Palla a due domani, sabato 18 settembre, alle ore 20.00.