Pronti i test salivari per gli allievi delle elementari. Entro fine mese parte il progetto

I test ci sono. In Regione sono arrivati i primi 33.600 salivari ordinati dalla Regione nell'ambito del piano "Scuola sicura”, dei 1.200.000 che sono stati ordinati. Destinatari gli studenti delle elementari. Ora tocca alle scuole, fare da tramite tra Regione e famiglie, dare informazioni e raccogliere eventuali consensi tra i papà e le mamme per fare partire il progetto.

Secondo <Scuola sicura> lo screening volontario verrà effettuato ogni quindici giorni all'interno degli istituti stessi scolastici da operatori sanitari. "Ne abbiamo acquistati 1.200.000 milioni e li useremo per lo screening nelle nostre scuole elementari - spiega in un post facebook il presidente Cirio - consentono di monitorare i bambini con il semplice prelievo della saliva e, quindi, sono meno invasivi dei tradizionali da inserire in gola e nel naso. Una attenzione in più verso i nostri bambini, che avremo anche con i nostri anziani".

Per le medie, altra grande novità di quest'anno, si partirà dalla classe prima. In questo caso è previsto, sempre su base volontaria, un tampone e da effettuare settimanalmente sul 25% di ogni classe aderente presso un hotspot.