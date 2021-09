Liceo Sella: al Sella Lab altre aule da ottobre

Dove non arrivano le istituzioni arriva il privato. Alla fine, a rispondere alla mancanza di spazi del Liceo Sella chiuso su disposizione dell'Asl per la presenza di amianto, è stato il Gruppo Sella, che ha messo a disposizione tra le 7 e le 8 aule al Sella Lab. L'annuncio è stato dato a una rappresentanza di famiglie e studenti via Meet nel pomeriggio dal vice presidente della Provincia Emanuele Ramella Pralungo.

Gli spazi dovrebbero essere lasciati liberi dagli hub vaccinali e a quel punto arriveranno gli allievi. Ieri da parte della Provincia, che si è adoperata a cercare gli spazi, e del preside Gianluca Spagnolo, è stato fatto un sopralluogo con i tecnici per capire la fattibilità dell'offerta, che ha dato esito positivo.

Fino a mercoledì gli allievi saranno dunque un po' a Città Studi e un po' in Dad, dopodiché faranno turni al mattino e al pomeriggio a Città Studi e tra tre settimane saranno divisi tra Città Studi, Ludoteca e a questo punto i locali lungo il Cervo. All'appello mancano ancora 5 aule. Ma il dirigente è fiducioso.

<Sistemate tutte queste - commenta il preside Spagnolo - per le ultime non dovrebbero essere un problema. Sono fiducioso. E ringrazio tutti quelli che si stanno adoperando per risolvere la situazione>.