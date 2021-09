Green Pass, Pella: "Giusta estensione: non c'è lavoro senza salute"

Riceviamo e pubblichiamo una nota a firma dell'Onorevole Roberto Pella Capogruppo Commissione Bilancio per Forza ItaliaVicepresidente vicario ANCI

<Forza Italia è da sempre favorevole all'utilizzo del green pass e alla sua estensione: non c'è lavoro senza salute, le nostre attività produttive insieme a tutti i territori italiani hanno bisogno di ripartire con quanta più certezze possibili, ed estendere il green pass é un'azione che contribuisce non solo a tenerle aperte ma consente una programmazione di medio e lungo periodo.

La tutela della salute dei cittadini italiani é il bene primario che il nostro sistema sanitario nazionale garantisce universalmente e, insieme alla campagna vaccinale che deve continuare a progredire verso il traguardo del 90%, la misura adottata oggi dal Governo, in accordo con i componenti della Cabina di regia, si rende indispensabile per contenere nuovi contagi e nuove chiusure e perdite di posti di lavoro.

Nel pomeriggio anche ANCI, UPI e Regioni incontreranno il Governo per condividere questa posizione e predisporre i necessari provvedimenti affinché sia attuata in tutto il territorio nazionale: i sindaci e gli amministratori locali sapranno, ancora una volta, garantire leale collaborazione e massimo impegno nella lotta contro il covid e per la ripresa del Paese>,