Basta Dad al Sella. Da mercoledì tutti in classe, e oggi si conoscerà il nome del privato che cederà nuovi spazi

I doppi turni sono comunque ancora una soluzione provvisoria che durerà 3 settimane, dopo di che altre 8 aule saranno ricavate sempre a Città Studi e 15 alla ludoteca. E c'è di più. Questo pomeriggio il vice presidente della Provincia Emanuele Ramella Pralungo incontrerà via Meet una rappresentanza di allievi e genitori per rispondere alle loro domande e rendere pubblico il nome del privato che dovrebbe mettere a disposizione della scuola altri 8 locali.

All'appello ne mancherebbero infine ancora 5. <Speriamo di trovare il prima possibile soluzioni a questa terribile situazione per tutti – commenta il preside Gianluca Spagnolo - . Anche perchè la Dad abbiamo visto che in questi giorni non ha funzionato>. Non nasconde nulla il dirigente. <Se con l'emergenza i docenti avevano a disposizione aule vuote dove collegarsi – continua il dirigente – , ora non ne hanno e si trovano a fare lezione nei corridoi o al parco o comunque in posti improbabili. E' un problema l'alternare la Dad e le lezioni in classi quando gli spazi sono contati>.

A gettare nella confusione l'inizio scuola dell'istituto via Addis Abeba, era stata la sua chiusura disposta dall'Asl, per la presenza di amianto rilevata nelle piastrelle che si erano rotte a seguito di infiltrazioni di acqua nell'edificio con le forti piogge di luglio.