Mirko Celestino e Massimo Ghirotto ospiti al Panathlon Biella Foto

Il racconto di un Ct. Mirko Celestino, allenatore dell’Italia di cross country e marathon di mountain bike, ha conversato al Panathlon del presidente Luca Monteleone in un cordiale botta e risposta con Mauro Centenaro, biellese doc nonché segretario per il settore fuoristrada della Federazione ciclistica italiana. Dagli esordi di Celestino in sella a una bici da corsa e poi il passaggio già da atleta alle cosiddette ruote grasse. Successi in entrambe le specialità, su strada anche un Giro di Lombardia e in mtb un argento e un bronzo ai mondiali marathon, prima di assumere i gradi di guida del settore azzurro. «Stimoli esauriti con il professionismo che invece ho trovato tutti nuovi nel fuoristrada - racconta Celestino - e questo dimostra come nello sport conti molto la testa dell’atleta».

Ad accompagnare il Ct, Massimo Ghirotto, il primo corridore sul traguardo di Oropa nella tappa con arrivo al Santuario nel 1993. Ora Ghirotto dopo essere stato a capo della squadra mtb della Bianchi di Felice Gimondi, è il presidente di tutte le specialità off road della Federazione. Tra Celestino e Ghirotto confronto scherzoso su chi ha fatto più corse rosa o più Tour de France, più Milano-Sanremo o più Giri di Lombardia. Alla fine a vincere sono stati ancora i valori dello sport portati avanti per una vita intera da due «semplici» corridori. «Con la bici si resta amici» recitava uno slogan proposto da Centenaro per una degna chiosa allo scambio di opinioni tra sportivi.