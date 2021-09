I Mucrone Days tornano nella conca di Oropa dopo lo stop forzato a causa del Covid

È stata una corsa contro il tempo. Tra i dubbi e le incertezze, a causa dell’evoluzione della pandemia. Tutti ricorderanno ancora l’epilogo del 2020, quando tutto fu sospeso rilegando l’edizione a un Contest Fotografico a distanza. Ora, un anno dopo, i Mucrone Days sono pronti a tornare. Quello del 2021 sarà un format diverso, senza alcuni appuntamenti storici, ma anche con delle novità. E soprattutto si torna a vivere e parlare di montagna in presenza, il tema maggiormente caro a tutti i componenti del Tavolo della Montagna che si sono ritrovati coordinati dall’assessorato alla Montagna della Città di Biella per stilare un calendario condiviso. L’obiettivo resta quello di sempre: i Mucrone Days puntano a valorizzare i paesaggi e le proposte turistiche della Conca di Oropa.

“La montagna ha un fascino incredibile – dichiara il primo cittadino di Biella Claudio Corradino – perché dà la sensazione di essere immersi in un mondo fantastico cons e stessi. L’obiettivo di questi eventi è mostrare le bellezze del territorio biellese e siamo felice di patrocinarli”.

“Quest’anno – prosegue l’assessore Barbara Greggio – mi sento di dire che abbiamo fatto un salto di qualità e di cultura, inserendo nel programma gli omaggi a personalità del calibro di Quintino Sella e Ugo Angelino. Queste figure mostrano, nei confronti delle nostre montagne, un amore che supera la prova del tempo”.

Giornata d’esordio domenica 19 settembre, con l’Oropa Trail che prevede partenza e arrivo a Pralungo e la Conca di Oropa selettiva per i corridori. Il clou nel fine settimana del 25 e 26 settembre. Sabato 25 settembre il teatro Sociale Villani ospita la serata “Nel segno di Quintino Sella” con promotore il Cai sezione di Biella. Il giorno successivo: la corsa più goliardica delle Alpi Biellesi “Muc Fun Race” a cura di Pietro Micca, poi escursioni nella Conca di Oropa con CASB, la presentazione della via ferrata “Ugo Angelino” con Associazione Montagna Amica e infine una domenica con Giardino Botanico e Geosito aperti. I Mucrone Days termineranno domenica 3 ottobre con la tradizionale Vertikal Tovo.

Domenica 19 settembre: OROPA TRAIL

Oropa Trail nasce con l’intento di mettere in risalto a tutti gli appassionati di corsa in montagna la Conca di Oropa ed il Santuario, riconosciuto come patrimonio dell’Unesco. La gara è stata inserita all’interno del calendario “TOUR TRAIL VDA”, prestigioso circuito valdostano di Trail e Ultra Trail. L’obiettivo più importante è quello di mettere in risalto la spettacolarizzazione del gesto atletico dei partecipanti, prevedendo più passaggi visibili al pubblico, con la possibilità di tifare ed essere vicini ai propri beniamini, amici e parenti in gara. Gara Nazionale Csen, con l’organizzazione di Piemonte Sport Biella, prevede due percorsi di 15 e 24,8 chilometri. Si corre anche per il memorial Gianluca Finotello.

Ritrovo: ore 7,30 in piazza Salvo d’Acquisto a Pralungo. Tutte le info: www.oropatrail.it. Sabato 25 settembre: NEL SEGNO DI QUINTINO SELLA

La montagna diventa assoluta protagonista nella splendida location del teatro Sociale Villani. “Nel segno di Quintino” sarà il titolo nell’ambito dell’iniziativa Cai “La montagna in città” e “Mucrone Days” sabato 25 settembre 2021, alle 21,00. Serata a ingresso libero fino ad esaurimento posti. Presenta: Luca Calzolari, direttore di “Montagne360”. Intervengono: Coro Genzianella “Città di Biella”, Pietro Crivellaro (storico dell’alpinismo), Paolo Barichello, (artista). Si ricorda che in ottemperanza alle misure previste per il contenimento della pandemia da Covid19 sarà richiesto di esibire il green pass. Necessaria la prenotazione entro venerdì 24 settembre. Tel. 015.21234 – segreteria@caibiella.it.

Domenica 26 settembre: MUC FUN RACE

Il 26 settembre, alle 10, prenderà il via la sesta edizione del Muc Fun Trail, la corsa più goliardica delle Alpi Biellesi. L’organizzazione dell’evento è nelle mani dell’ideatore del “Muc” Marco Bardelle e di APD Pietro Micca di Biella. Saranno inoltre presenti a gestire i ristori, come tutti gli anni, gli amici delle associazioni GSA Pollone, Bufarola, Montagna Amica ed il Rifugio Rosazza con Claudia Comello. La Fondazione delle Funivie di Oropa contribuirà con un valido aiuto per la riuscita dell’evento. La manifestazione sarà inoltre presidiata dai volontari del Soccorso Alpino.

Nell’edizione 2021 ci sarà una piccola variazione di percorso, per permettere una partenza scaglionata ed un arrivo ai ristori senza assembramenti, raccomandando tutte le precauzioni possibili in presenza della pandemia.

Un ringraziamento particolare è dovuto agli sponsor che quest’anno sono numerosi più che mai e permetteranno la realizzazione di un pacco gara particolarmente ricco. Innanzi tutto, la società Menabrea, senza la quale l’evento non potrebbe esistere. Intervengono inoltre a sostenere la manifestazione Gabba salumi, Formaggi Botalla, Caseificio Valle Elvo, Biverbanca Spa, Lauretana, Brusa S.r.l., De Mori, Azienda agricola Vallini e Riseria di Rovasenda – Tomasoni Riso.

Le iscrizioni saranno aperte fino a venerdì 24 settembre c/o i negozi Bibo Sport, Mountain Store ed Equipe Olympique di Biella. Iscrizioni online https://v2.pietromicca.it/muc-fun-trail-2021/ Domenica 26 settembre: PRESENTAZIONE VIA “UGO ANGELINO”

Attraverso immagini commentate dagli apritori, domenica 26 settembre 2021 (alle ore 17,30) presso il dehor del bar della stazione inferiore delle Funivie di Oropa, verrà presentata la Via "Ugo Angelino". La via è stata realizzata da Enrico Rosso e Marco Rainone con il contributo dell’Associazione Montagna Amica.

Con uno sviluppo di 250 metri inizia dalla base della Parete Piacenza per terminare sulla cima della Parete Sospesa, sotto la croce del Mucrone. La via è il risultato dell’unione di due precedenti vie aperte nel 1982 da Enrico Rosso e Luigi Airone sulla Parete Piacenza, e nel 1995 da Enrico Rosso e Cinzia Salomon sulla Parete Sospesa.

Il progetto di unire le due vie, e creare per la prima volta un percorso alpinistico che unisse le due pareti, è nato da un’idea di Enrico Rosso nel 1995 durante la prima scalata di quella che battezzerà come “Parete Sospesa”.

Montagna Amica e gli apritori hanno voluto dedicare la via a Ugo Angelino in riconoscimento al suo valore alpinistico, storico e umano e all’amicizia che lo ha legato all’associazione e ad Enrico Rosso. La presentazione è ad accesso libero sino ad esaurimento dei posti disponibili; sono obbligatori il green pass, l'utilizzo della mascherina ed il rispetto delle restanti misure anti Covid-19.

“Ugo era una persona con un carattere difficile – racconta il presidente Cai Biella Eugenio Zamperone – ma ha saputo fare da collante tra le diverse realtà del territorio e le ha tenute unite. Gli dobbiamo molto”.

Domenica 26 settembre: ESCURSIONE CONCA DI OROPA

La CASB, Consociazione Amici dei Sentieri del Biellese, organizza per domenica 26 settembre un’escursione della Conca di Oropa. Partenza alle 8,30 dal piazzale della Chiesa Nuova di Oropa. La CASB è una associazione di persone e di Enti che operano per la conservazione ed il miglioramento della rete sentieristica biellese. E’ strettamente legata al CAI, presso cui ha sede, e sostanzialmente opera come Commissione Sentieri del CAI stesso.

Domenica 3 ottobre: VERTIKAL TOVO

Domenica 3 ottobre torna Vertikal Tovo, è una gara di corsa in montagna di sola salita (vertical), con dislivello positivo di 1000 metri e uno sviluppo di 2,9 km. E’ aperto a tutte le persone, uomini e donne, che abbiano compiuto 14 anni al momento dell’iscrizione, tesserati e non. Per questa edizione 2021, sarà prevista la partenza individuale a cronometro e non più la partenza in linea mass start, in modo da garantire il distanziamento fra gli atleti. Partenza primo atleta ore 9,00, a seguire partirà un atleta ogni 15 secondi in base all’ordine di pettorale. La partenza nei pressi del Santuario di Oropa e si raggiunge la cima del Monte Tovo. Ritorno verso il Rifugio Rosazza e possibile rientro con le funivie.