Ceversama, Luan Masiero è il nuovo addetto stampa

Il Ceversama, squadra che milita nel campionato di Prima Categoria piemontese, ha un nuovo giovane addetto stampa.

E' il ventiquattrenne Luan Masiero, studente al secondo anno presso la facoltà di Discipline Arti Musica Spettacolo di Torino, e diplomato in informatica, al quale è stata affidata al gestione del sito internet, della comunicazione e dei social.

“Lo scorso 11 settembre, - ricorda il direttore sportivo Giuseppe Bifernino - in un’intervista, Luan ha fatto emergere il suo entusiasmo di iniziare la nuova avventura con la società, che gli permetterà di mostrare tutto il suo valore nel ruolo che gli è stato affidato”.

“Per me, appassionato di calcio, è una soddisfazione importante entrare in questa società solida, capace, e con grandi ambizioni com’è il Ceversama Biella. - dichiara Luan Masiero – Io voglio diventare regista e scrivere il resoconto delle partite serve in prospettiva di questa professione. Non è stato difficile accettare la proposta che mi stata fatta, visto che ho potuto conoscere il progetto, che mi è stato affidato, in anteprima. Insieme a tutta la società cercheremo di renderla ancora più bella e forte. Questa nuova avventura mi permetterà di crescere professionalmente e non sarà facile svolgere il mio compito, ma ci metterò tutta l’anima. Ringrazio tutta la società e forza Ceversama Biella”.