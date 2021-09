Biella: ABIO in via Italia per sostenere la formazione di nuovi volontari

ABIO in via Italia per sostenere la formazione di nuovi volontari

Sabato 25 settembre in via Italia, all’altezza della chiesa S.S. Trinità, saranno presenti i volontari di ABIO Biella con un gazebo. L’obiettivo è quello di presentare i loro progetti e raccogliere fondi per realizzare dei corsi di formazione.



L’evento si inserisce nella più ampia Giornata Nazionale AIBO, organizzata per promuovere le attività dell’associazione che dal 1998 si occupa di rendere migliore il soggiorno di tutti quei bambini che, per un motivo o l’altro, si ritrovano a dover trascorrere un periodo nei reparti di pediatria degli ospedali.



Il gazebo di AIBO Biella sarà in strada dalle 9 alle 18 e chi donerà il suo contributo sarà omaggiato con un cesto di pere.