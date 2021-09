Inizio anno all'insegna dell'integrazione alla media De Amicis a Biella

Ieri mattina 15 settembre 20121 alla media De Amicis di Chiavazza il dirigente scolastico Tiziano Bada' ha mantenuto viva la tradizione dell'alzabandiera invitando le varie Associazioni del quartiere. Tra queste l'associazione genitori, gli Alpini, la Chiavazzase e l'Imam.

A portare i saluti per l’amministrazione è stata l’assessore all’Istruzione Gabriella Bessone. <Trovo sia molto importante mantenere vive queste tradizioni - ha commentato l'assessore - nel segno dell'integrazione. Chiavazza in particolare, è una realtà molto variegata ed è giusto fare in modo che i ragazzi crescano integrati fin da quando sono bambini nel quartiere e in armonia tra di loro. Questo è un segno di inclusione al 100%, significa che tutte le sue realtà sono in grado di fare rete>.