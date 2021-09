Cade in una scarpata con la MTB, intervento del Soccorso Alpino

Intervento dei tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese questo pomeriggio sulla Collina di Torino per un mtbiker infortunatosi a valle della chiesetta del Colle della Maddalena, nel comune di Moncalieri (To). La chiamata di emergenza è stata lanciata intorno alle 11.45, sul posto è stata inviata l'autoambulanza e una squadra a terra del Soccorso Alpino dopo che la centrale operativa ha localizzato l'infortunato in terreno impervio grazie all'Sms locator. L'infortunato, che riportava una sospetta frattura a un gomito, è stato stabilizzato dal personale sanitario, imbarellato e trasportato all'autoambulanza a piedi per l'ospedalizzazione.