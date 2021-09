Tempio crematorio: Pubblicata la gara d’appalto per la ricerca di un nuovo gestore

E’ pubblicata sul portale del Comune di Biella e in albo pretorio la procedura aperta di gara europea, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta più vantaggiosa, per la gestione del Tempio crematorio di via dei Tigli. Gli operatori economici interessati hanno tempo per presentare le domande entro la data di lunedì 8 novembre 2021.

L’impianto crematorio risulta attualmente nelle disponibilità del Comune di Biella, dopo la risoluzione del contratto di concessione al precedente gestore, e intende riattivare la struttura a beneficio della collettività locale. A tale proposito, all’interno del bando di gara, è prevista l’opzione a favore del prossimo gestore di realizzare (entro 36 mesi dall’affidamento) una seconda linea di cremazione a servizio dell’impianto.

La durata dell’affidamento è di 20 anni a decorrere dalla data di messa in esercizio dell’impianto e il valore massimo del servizio, comprensivo dell’opzione per la realizzazione della seconda linea, supera i 30 milioni di euro.

Dichiara il sindaco Claudio Corradino: “Dopo mesi di intenso lavoro per raggiungere la soluzione maggiormente ottimale, oggi arriva l’atto ufficiale con cui il Comune di Biella va alla ricerca di un nuovo gestore a seguito delle note vicende di cronaca di cui tutti sono a conoscenza. Nel bando abbiamo previsto l’opzione di realizzare una seconda linea, nell’ottica di implementare l’attività a beneficio della collettività locale”.

I documenti della gara europea sono consultabili al seguente link: https://www.comune.biella.it/atti-pubblicazioni/bandi-gara/bandi-gara-attivi