Verrone investe nell'efficientamento energetico

Circa 100 mila euro arrivano dallo Stato. Altri 94 dall'avanzo di amministrazione. Sono i fondi che l'amministrazione di Verrone impiegherà per sostituire le caldaie al museo del Falseum, in palestra e in biblioteca.

<Come tanti altri Comuni abbiamo sfruttato il bonus dello Stato per il Falseum e per la biblioteca – spiega il sindaco Cinzia Bossi - . E a questo punto abbiamo investito soldi nostri per la palestra perchè anche questa necessitava di un nuovo impianto>.

Nessun disagio per i servizi collegati agli edifici interessati dai lavori, assicura il primo cittadino. <Il Museo è un castello – spiega – e come tale l'ambiente è già particolare. Poi i cantieri sono stati consegnati in questi giorni, quindi immagino che entro due settimane partiranno e non saranno molto invasivi. Secondo i nostri calcoli a fine ottobre gli interventi si saranno conclusi>.