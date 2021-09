Basket: Un derby che fa esperienza

Il derby è sempre un derby e perderlo non fa mai piacere, ma quello tra Torino e Biella della Supercoppa è solo una partita valida a fini statistici, quasi alla stregua di un amichevole per provare schemi e fiato. Non ci sono in palio due punti ma l’accesso alle Final Eight del trofeo. Biella non ha fatto mai mistero delle sue ambizioni, lavorare per il campionato e partite come quella del Pala Gianni Asti servono proprio per la benzina da mettere nelle gambe. C’è l’esordio buono di Davis e poi la squadra che gira come nella partita contro Casale. E qui sta tutto il segreto del team che intende costruire Zanchi. Sarà una squadra che farà della velocità e della grinta il proprio marchio di fabbrica, ma per svolgere questa attività redditizia ma dispendiosa devi girare a mille e avere energia, quella che non puoi avere ora. La gioventù marchio di fabbrica Biella salverà la squadra ne siamo sicuri e se possibile vedremo al Forum partite molto combattute. Con Torino Biella è rimasta aggrappata fino al 30’ poi nel finale polveri bagnate e stanchezza hanno fatto sbagliare molti tiri a entrambe le squadre. Va così in soffitta anche la seconda partita, Biella ora attesa alla trasferta del Palalido di Milano contro l’Urania un'altra partita da esperienza per farsi trovare pronti a Trapani