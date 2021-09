Vigliano: un bando per dare una nuova immagine alla piazza della chiesa di San Giuseppe operaio

Nel 2028 ricorrerà il centenario della consacrazione della chiesa di San Giuseppe operaio. E proprio per l’occasione è nata l’idea di onorare tale ricorrenza con la risistemazione della piazza antistante, in modo da rinnovare l’approccio funzionale, architettonico e paesaggistico all’area.

Il progetto è dettato innanzitutto da problemi pratici: le pietre del fondo con il passar del tempo son sempre più sconnesse tra loro, e il dislivello tra il piazzale e via Libertà con il graduale innalzamento del manto stradale è cresciuto enormemente, provocando seri danni alle auto in uscita.

Il Consiglio Pastorale della Parrocchia ha pensato però a dei paletti. Prima di tutto propone di mantenere un adeguato numero di parcheggi (solo auto) soprattutto nella zona tra la chiesa e l'Istituto San Cassiano; aumentare lo spazio libero davanti al cancelletto della scuola per far scendere o salire i bambini e i ragazzi della scuola; progettare ex-novo lo spazio davanti alla chiesa, la gradinata che immette in chiesa e la rampa di accesso per disabili, abbellendolo anche con qualche alberature, eventualmente individuare una zona riservata per funerali e matrimoni; progettare lo spazio davanti all'ingresso dell'oratorio, come luogo di incontro per giovani ed eventualmente con un monumento significativo dedicato ai giovani, al loro contributo nel dopo pandemia.

Il concorso è stato aperto proprio in questi giorni. Gli interessati potranno presentare le proposte entro il 10 gennaio 2022. Una apposita Commissione giudicatrice individuerà il vincitore e i due migliori classificati nonché eventuali altre proposte meritevoli. Il costo stimato per la realizzazione dell'opera, comprensivo degli oneri della sicurezza, è di 200.000 euro al netto di I.V.A. di legge. Più informazioni sul sito del Comune di Vigliano.