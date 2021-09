A Ronco Biellese inaugurato il nuovo ambulatorio

E' stato ufficialmente inaugurato la settimana scorsa il nuovo ambulatorio di Ronco Biellese, che, dallo scorso luglio, si è trasferito nei locali siti in centro paese, intitolati a Giuseppe Angelico, e precedentemente occupati dalla sede Lilt.

La famiglia Angelico ha concesso in comodato d’uso gratuito al Comune una struttura molto più ampia di quella precedente: locali ristrutturati e bene arredati, costituiti da una stanza per segreteria, un’ampia sala d'aspetto utile anche per riunioni e corsi di aggiornamento, l'ambulatorio e un bagno attrezzato per disabili.

“Ringraziammo la famiglia Angelico – scrive l'amministrazione comunale sulla propria pagina Facebook - per la disponibilità nei confronti dei nostri concittadini. Un grande ringraziamento anche ai volontari che hanno lavorato per rimettere in ordine la nuova sede, aiutando il nostro tuttofare Graziano Zanchetta: Luisa Soffiantino, Mariangela Rossetto e Silvana Scaramal”.