A Borriana sondaggio on line per il post scuola dell’infanzia

A Borriana sondaggio per il post scuola infanzia - Foto di repertorio

In aggiunta a quelli già attivi, il Comune di Borriana propone un ulteriore servizio scolastico.

Si tratta del post scuola per i bambini che frequentano la scuola dell’infanzia. L’iniziativa, che terrà in considerazione in maniera scrupolosa le normative previste dal Piano Scuola Covid, nasce dalla volontà dall’Amministrazione di andare incontro alle esigenze dei genitori che lavorano, al fine di garantire loro la possibilità di lasciare i bimbi a scuola oltre l'orario scolastico, con personale qualificato.

Per questa ragione, da ieri, mercoledì 15 settembre, e fino al 4 ottobre, dal lunedì al venerdì nella fascia oraria 16-17, sul sito internet comunale è possibile compilare il modulo che, allo stesso tempo, funziona da sondaggio ed iscrizione al servizio.

“Abbiamo deciso di realizzare questo sondaggio/iscrizione - dice il sindaco Francesca Guerriero - perché, in questo contesto mutato, è fondamentale capire l’interesse dei cittadini. La compilazione del modulo costituirà, a tutti gli effetti, iscrizione al servizio, che sarà attivato con un minimo di 9 iscritti a partire da lunedì 11 ottobre”.