Marica Giovannini nominata Direttrice Tecnica Regionale per la Ginnastica Artistica Femminile

È stato il Presidente Giuseppe Lanza a dare l’annuncio sabato 11 settembre durante il Pietro Micca Day a tutti i partecipanti.

La responsabile tecnica della Ginnastica Artistica della Pietro Micca Marica Giovannini è stata nominata dal Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta Direttrice Tecnica Regionale per la Ginnastica Artistica Femminile.

Marica Giovannini è arrivata in Pietro Micca nell’anno 2001 portando competenza e professionalità alla ginnastica artistica femminile e maschile che iniziava a muovere i primi passi.

Nel 2003 esordivano in serie C due squadre di ginnastica artistica femminile e nel settore maschile alcune giovani promesse, da allora centinaia di bambini e bambine si sono allenati nelle nostre palestre sotto la sua direzione insieme ad un gruppo di tecnici qualificati, raggiungendo ottimi risultati per la Società sportiva portandola ai vertici di questo sport.

Con la Ginnastica Pietro Micca, come con tutti gli altri sport seguiti dalla nostra associazione ultracentenaria, ognuno può sviluppare le attitudini personali secondo la propria passione e la propria volontà: la sezione Ginnastica negli anni è cresciuta arrivando a partecipare con i suoi ginnasti e ginnaste a finali nazionali nei campionati Silver e Gold, senza mai perdere l’attenzione verso le attività di avviamento allo sport per tutti.

Marica nel tempo è diventata giudice nazionale, tecnico federale per la GAF e questo nuovo incarico della durata di tre anni la porterà a coordinare le attività addestrative di tutte le ginnaste e i tecnici della Regione Piemonte per migliorare la qualità del lavoro e creare opportunità di scambio e crescita