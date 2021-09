Ironbiella ai campionati italiani di Duathlon

Alta importante esperienza per i ragazzi dell’Ironbiella che Sabato hanno gareggiato ai campionati italiani di Duathlon ( Corsa – Bici – Corsa )

Presenti nelle Categorie Ragazzi F / M :

Anna Tengattini – Simone Leonardi – Vittorio Riva

Anna e Simone al loro esordio nella multi disciplina hanno vissuto una giornata di forti emozioni . La prima gara non si scorda mai e per loro il Duathlon di Cuneo sarà per sempre un ricordo Super!

Presenti nelle categorie Youth A / B :

Matilde Bonino – Marta Angelino – Simone Zorio – Gregorio Simoncelli

Domenica è stato invece i turno delle staffette per 4 Ironbiellesi nella categoria Youth . ( 2 F +2 M )

Non è stata una gara fortunatissima per loro ma comunque ricca di belle emozioni .

Matilde – Simone – Marta – Gregorio hanno lottato fino alla fine nonostante la caduta in bici di 1 frazionista ed alle non perfette condizioni fisiche di alcuni di loro , piccoli inconvenienti che fanno parte dello sport e che hanno dato ancora più valore alla loro prestazione di squadra .