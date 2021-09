Gli atleti di Valdigne Triathlon presenti in sei competizioni di Triathlon in Europa e in Italia

Mentre ben 31 giovani e giovanissimi della società erano impegnati a Cuneo, gli atleti Master ed Elite della squadra verde-turchese-oro erano impegnati in altri cinque campi gara.

In World Cup, ottima la prestazione di Carlotta Missaglia che, nonostante forti problemi di crampi dopo la seconda frazione, ha conquistato un significativo 17° posto nella gara disputata domenica 12 settembre a Karlovy Vary in Repubblica Ceca, per la portacolori di Valdigne Triathlon molto buone le frazioni di nuoto e bike.

Al Triathlon Sprint di Valmadrera, ormai un classico degli appuntamenti della Triplice, erano quattro gli alfieri di Valdigne Triathlon e da loro sono arrivati quattro podi!

Vittoria assoluta per Michele Bonacina, protagonista di tre frazioni perfette.

Oro tra gli M4 (quinta vittoria di categoria stagionale per lui, un vero record) per il biellese Stefano Massa.

Ancora gloria per un altro lecchese, Paolo Bonacina 2° tra gli M5 con una prova molto solida.

Ancora un bronzo tra gli M1 con un molto positivo 29° posto finale assoluto per il biellese Marco Schiapparelli con delle ottime seconda e terza frazione.

Ancora una vittoria per il Team verde-turchese-oro al Triathlon Sprint di Chioggia, Nicolò Ragazzo ha messo il sigillo a un’altra vittoria assoluta con un tempo finale di alto livello, è il secondo oro assoluto consecutivo per l’Under 23 Elite del Valdigne.

A Nizza si è disputata una delle tappe più storiche e dure del circuito IronMan, nella splendida località della Costa Azzurra si sono disputate con una partecipazione molto elevata di atleti la gara Full e la gara 70.3 (Mezzo IM).

Presenti nel mezzo Katia Bosso, ancora una volta Finisher con un ottimo tempo finale (ricordiamo che il percorso in bike è uno dei più duri dell’intero circuito), sempre nel 70.3 un altro torinese Danilo Zambon al traguardo, nonostante qualche problema importante alla schiena nella mezza maratona finale, molta gioia per il biellese Andrea Ramella Pollone per la prima volta Finisher in un 70.3, per lui buone le frazioni di bike e di run.

Nel “Full” grande prestazione per Elis Gassino, che ha fallito la qualificazione ai mondiali di IM di Kona per soli tre minuti a causa di qualche problema di stomaco nella Maratona finale, comunque un gran tempo finale ben inferiore alle 11h.

Ritiro purtroppo per Marco Tucci a poco più di 10 km dal traguardo finale, a lui vanno gli applausi perché ha voluto cimentarsi in un secondo IronMan dopo solo una settimana dall’IM di Thun in Svizzera.

Nel classico Triathlon di Mergozzo, esordio nella distanza media con una buona prestazione di Edoardo Vittucci.

Ora gli atleti di Valdigne sono attesi nei Campi gara dei Campionati Europei di Tri Cross e Duathlon Cross, a Cervia (70.3, IM e Campionati Italiani di Sprint), nel Tri del Baldassarre, a Desenzano e in tanti altri campi gara.