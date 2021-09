È di uno studente delle medie di Candelo il logo che rappresenterà Terra della Lana candidata a Comunità Europea dello Sport 2023

Un ragazzo che corre con in mano un gomitolo che in questo caso rappresenta una palla, il cui filo lo avvolge e disegna l'intero territorio di Biella. E' il logo che rappresenterà Terra della Lana candidata a Comunità Europea dello Sport 2023. E a disegnarlo è stato Pierfrancesco Bersano della 3A di Candelo, del comprensivo di Candelo Sandigliano.

La presentazione è avvenuta questa mattina 15 settembre 2021 a Palazzo Oropa, alla presenza del sindaco Claudio Corradino, del suo vice Giacomo Moscarola, dell'assessore al Turismo Barbara Greggio, Anna Zumaglini del comitato organizzatore, Roberto Carta Fornon vice delegato Aces Italia per il Piemonte e Edoardo Maiolatesi, consigliere e presidente del Comitato Aces Terra della Lana.

Per la realizzazione del logo sono state coinvolte le istituzioni scolastiche del territorio, in particolare le classi 5 elementari e le medie e le superiori. A rispondere all'appello sono poi stati 175 ragazzi del comprensivo di Candelo-Sandigliano, comprensivo San Francesco, Liceo Scientifico di Biella, elementare del Parlamento di Cossato, il comprensivo di Valdilana-Pettinengo e l'elementare del Vandorno. In tutto 5 i selezionati tra i quali il vincitore. Oltre a Bersano, si sono aggiudicati tra i primi in ordine Mattia Brunago della 1B di Candelo, Alice Fortolan della 1A di Pettinengo (comprensivo Valdilana- Pettinengo), Giulia Somera della 2B del Liceo Scientifico di Biella, Benedetta Varesano della 2B di Sandigliano e Vittoria Varesano della 3C di Sandigliano. La premiazione ufficiale è in programma domenica 26 settembre al Sociale Villani.

C'è intanto grande attesa per l'arrivo della commissione Aces Europe che oltre a ricevere il dossier di candidatura di Terra della Lana a Comunità Europea dello Sport 2023, visiterà gli impianti sportivi e i luoghi in cui è possibile svolgere sport e discipline outdoor sul territorio. Le giornate sono il 24, il 25 e il 26 di settembre.