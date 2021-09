Sanità, agenda digitale e mensa i temi che il Pd porta nel prossimo consiglio comunale a Biella

Spuntano le prime interrogazioni dopo la pausa estiva firmate dal Pd in consiglio comunale a Biella. Al centro dell'attenzione della minoranza ci sono la sanità, la mensa e l'agenda digitale.

In particolare, per quanto riguarda la sanità, il Pd chiede i motivi della mancata convocazione da parte del Sindaco di Biella della Conferenza dei Sindaci Asl per discutere con la Dirigenza della stessa azienda delle linee di indirizzo in tema di sanità per il territorio biellese.

Partita la scuola, il gruppo consigliare si interroga inoltre per quale motivo l'attivazione del servizio non sia stata fatta coincidere con il primo giorno di scuola. Non solo. Il Pd chiede anche come si intenda organizzare il servizio, con quali fondi e se sia stato firmato l'accordo contrattuale con la ditta che lo gestisce.

Agenda digitale: nel documento Valeria Varnero e consiglieri chiedono quali sono le motivazioni che hanno spinto il Comune a non mantenere l’impegno di erogare il contributo di 1000 euro ad Agenda Digitale e se intende rinnovare oggi questo impegno. Il Pd si interroga inoltre come il Comune giustifichi ai cittadini biellesi <la rinuncia del 23,92% delle quote di #AD corrispondente a più di 100,000 euro di risorse pubbliche investite in questi anni nelle attività di Agenda Digitale e volte a contribuire alla trasformazione digitale del territorio biellese>.