Biella 4 Racing, un weekend a tutta regolarità

Andrà in scena sabato 18 settembre la 5^ edizione del Biella Classic, gara di regolarità classica e turistica aperta sia alle auto storiche che alle auto moderne.

La manifestazione, organizzata da APV Classic con la collaborazione di Veglio4x4 ed M3 Event, si svolgerà su poco meno di centocinquanta chilometri di percorso, ed avrà come centro nevralgico il Living Garden di Cossato, dove gli equipaggi in gara si ritroveranno per i dovuti accrediti, partiranno nella tarda mattinata, e vi faranno ritorno nel tardo pomeriggio per poi concludere la giornata dedicata ai motori con la cena di gala. Nel frattempo, fra un pressostato e l’altro in giro per il Biellese, sosta pranzo prevista a Veglio all’Osteria Scuole Comunali.

In gara non mancheranno gli esponenti Biella 4 Racing, che si dedicheranno alla prova di regolarità turistica che prevede il rilevamento di 35 pressostati.

Fra le auto storiche avremo il debutto in gara di Andrea Rosso, affiancato da Roberto Barbera, a bordo della Fiat 600 griffata B4R. “Saremo al via come coronamento di un sogno”, commenta Andrea Rosso, “due debuttanti, io e la 600. Roberto è un navigatore di esperienza, ma alla sua prima regolarità, quindi in un certo senso saremo tutti e tre dei debuttanti! Si va in gara con il cronometro manuale, perché la classifica interessa solo per vedere se avremo imparato qualcosa. Sarà una giornata all’insegna del divertimento e della condivisione della passione per le auto storiche”.

Sempre fra le auto storiche sarà al via il navigatore di Scuderia Roberto Tosi, che affianca nuovamente Maurizio Crapa dopo la bella prova del recente Valli Biellesi, a bordo della loro Lancia Fulvia dell’APV Classic.

“Torniamo a prendere in mano cronometro e roadbook”, commenta Roberto Tosi, “sperando nuovamente di divertirci e di fare del nostro meglio. Sicuramente la partecipazione al Valli Biellesi ci è stata di grande esperienza, e qui cercheremo di metterla in pratica, vedremo cosa ne esce di buono a fine giornata”.

Saranno al via invece fra le auto moderne sulla loro Subaru Impreza targata B4R, Paolo Canova e la debuttante Silvia Gandini, pronti a dare battaglia fra le vetture con qualche anno in meno sulle spalle. “Sarà una bella sfida per me e Silvia”, commenta Paolo Canova, “la nostra prima esperienza assieme in abitacolo coincide con una gara bella ed impegnativa. Naturalmente l’obiettivo di divertirsi resta il principale, per il resto vedremo man mano come andrà la manifestazione”.