Tutti i prodotti e i servizi offerti da Oradoc

In ambito aziendale, è sempre fondamentale scegliere i partner e i collaboratori che siano in grado di fornirci il supporto che più si adatti alle nostre esigenze, dando un plus importante alla nostra proposta. Proprio in quest’ottica, oggi vi parleremo di Oradoc, un’azienda specializzata nella progettazione, nella produzione, nel montaggio e nell’assistenza post-vendita di sistemi di raschiatura complessi per l’industria della carta e del tissue, del legno, nell’industria tessile, della gomma, plastica ed alimentare. L’azienda offre sistemi di doctoring completi, ma si occupa anche della fornitura dei relativi accessori, parti di ricambio e lame, oltre a sistemi di misura specificatamente concepiti per il monitoraggio dei parametri di processo e per ottimizzare le performance di produzione. Questa già vasta proposta, viene poi completata da sistemi drenanti e impianti del vuoto, unitamente a tutti i servizi tecnici correlati.

I prodotti di Oradoc

Proviamo ora a entrare nel dettaglio per approfondire oradoc.net/doctoring-solutions/. Partiamo con l’elemento fondamentale, ovvero i sistemi di raschiatura, con una vasta gamma di lame e portalame in grado di soddisfare le più diverse esigenze di taglio, pulizia e crespatura in una molteplicità di condizioni ed esigenze produttive. Questa proposta offre soluzioni efficaci ed innovative in grado di portare un valore positivo a tutte le fasi della produzione. Poi, grazie alla grandissima esperienza maturata in tanti anni di lavoro sul campo, Oradoc si occupa di sistemi drenanti di varia natura, sempre garantendo performance impeccabili: oltre ai sistemi standard, infatti, è in grado di offrire soluzioni personalizzate, studiate e realizzate appositamente per soddisfare le diverse esigenze di ogni cliente.

I servizi di Oradoc

Oltre ai prodotti, Oradoc si propone anche come ideale partner della tua azienda in grado di offrire una importante serie di servizi, effettuati da personale specializzato e pianificati durante le fermate di manutenzione, programmate o straordinarie. Attraverso questi interventi, Oradoc riesce a ripristinare la corretta funzionalità dei sistemi di raschiatura e dei relativi accessori, grazie anche all’utilizzo delle migliori strumentazioni presenti sul mercato. Per quanto riguarda la rettifica degli elementi drenanti, si passa da un’iniziale ispezione che avviene durante un sopralluogo in cartiera, con l’obiettivo di verificare e valutare la condizione delle ceramiche installate sulla macchina. Una volta terminata questa prima fase, si passa poi all’intervento vero e proprio, del quale viene effettuato un report di tutte le valutazioni e le operazioni compiute, descrivendo lo stato delle ceramiche e delle casse esistenti, fornendo informazioni sulla planarità della copertura, l’usura delle lame, l’allineamento delle lame sulla singola cassa e tra le casse. All’interno dello stabilimento, poi, si effettua uno studio estremamente dettagliato della copertura e della cassa esistente per valutare quale sia l’intervento più adatto in base alle evidenze appurate, informando il cliente qualora si rendano necessarie ulteriori lavorazioni rispetto a quelle previste nella fase iniziale. A questo punto, viene redatto un secondo report con una dettagliata descrizione di tutte le operazioni svolte. Tutti i servizi tecnici proposti da Oradoc hanno la peculiarità di offrire soluzioni studiate e personalizzate in tutte le fasi, dalla progettazione alla costruzione fino all’assemblaggio, all’installazione e al commissioning.