'Un saluto al Frejus il giorno dopo l'inaugurazione', un nuovo evento per scoprire legami con la nostra terra

Gli Enti Organizzatori delle mostre intitolate e 1871 / 2021 I Valit al Frejus ( Centro di documentazione La Bursch-Alta Valle del Cervo, Casa Museo dell'Alta Valle del Cervo,Museo della S.O.M.S.di Campiglia Cervo) organizzano una nuova occasione per scoprire ancora aspetti e legami nascosti con la nostra terra riferiti all'epopea della Grande Opera.

S abato 18 settembre alle ore 16:00 al Circolo del Tennis di Rosazza (gentilmente concesso) si potrà partecipare alla conferenza tenuta della Danilo Craveia che tante ricerche ha fatto insieme ad Anna Bosazza sull’argomento negli archivi valligiani e in quelli di Bardonecchia.

La chiacchierata intitolata 'Un saluto al Frejus il giorno dopo l'inaugurazione ' sarà intervallata dalla proiezione di immagini storiche e dalla lettura da parte di Gigi Mosca di brani inerenti l' inaugurazione del traforo delle Alpi che è stato inaugurato centocinquant’anni prima (più un giorno) il 17 settembre 1871 con una rande festa a Torino, a Bardonecchia e a Modàane. Sarà possibile consumare l’aperitivo nelle belle ed eleganti Sale del Circolo ed anche (prima o dopo) 'fare un salto' sempre a Rosazza in Via Pietro Micca 25, per vedere, la mostra sull'argomento 'Immagini di un cantiere internazionale' ospitata nella Casa Museo che sarà eccezionalmente aperta sabato pomeriggio dalle 15 alle 18:30.