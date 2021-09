StraBiella infernale, lettura dell'intera prima cantica della Commedia di Dante , il 18 settembre

L'evento è organizzato dal Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università di Torino, nell'ambito delle iniziative per il settimo centenario della morte di Dante Alighieri promosse dal Comitato Dante SettecenTO, in collaborazione con il Comune di Biella (Assessorato alla cultura) e il Comitato Biella per Dante.