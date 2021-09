Pettinengo: Visite gratuite al Museo delle Migrazioni per la Giornata Nazionale dei Piccoli Musei

In occasione della IV Giornata Nazionale dei Piccoli Musei, domenica 19 settembre il Museo delle Migrazioni, Cammini e Storie di Popoli di Pettinengo sarà aperto dalle 14.30 alle 18.30 con ingresso gratuito e visite guidate (sarà necessario esibire il Green Pass).

La Rete Museale Biellese alle 16 accoglierà i visitatori per il “Brindisi di fine estate”, un momento di socialità in cui verrà proposta la degustazione di vini guidati dal sommelier Ennio Pilloni.

Presso le sale del Museo il Circolo Culturale Sardo Su Nuraghe di Biella, propone un percorso pluridisciplinare trattando temi storici, scientifici, demo-etno-antropologici e artistici sulle Migrazioni nell’eccezione più ampia del termine.

Come descritto sul proprio sito: “Partendo dai presupposti che “tutto migra” e che “l'identità è sempre e solo frutto di una scelta”, il Museo non affronta solo la migrazione sarda, ma anche quella di altre regioni italiane. In particolare, racconta le storie e le speranze dei migranti “economici” piemontesi, veneti e meridionali nel corso del Novecento, la loro integrazione nelle nuove comunità che li accolgono: lo fa attraverso documenti, testimonianze, opere d’arte e della cultura materiale.”