Benna: Ripartono gli appuntamenti con la "Passeggiata Letteraria”

La biblioteca di Benna propone la “Passeggiata in Versi” per domenica 19 settembre. Appuntamento alle 16.30 presso la sede della biblioteca per una passeggiata di circa 1 ora in cui si percorreranno le strade e la campagna bennese soffermandosi alla lettura di versi e testi dai grandi classici letterari nelle tappe previste ad esempio presso il mulino, la chiesa, il campo sportivo.

Per partecipare a questo momento di ritrovo culturale e turistico è necessario confermare la propria adesione ai numeri 339 4600145 Sig.ra Carla o 3383305975 Sig. Danilo.

Consigliato abbigliamento comodo e calzature sportive, si raccomanda di avere con sé la mascherina comunque necessaria anche se all’aperto.

In caso di pioggia l’evento verrà rimandato a data da destinarsi.