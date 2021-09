La Polizia sventa un tentativo di estorsione. Arrestato un 20enne

Nella giornata di venerdì, 10 settembre, la Polizia di Stato ha potuto sventare un tentativo di estorsione ai danni di un uomo che, raggiunto dopo una chiamata al 112 e in grande stato di agitazione, raccontava agli agenti che avrebbe dovuto consegnare 2mila euro ad un ventenne marocchino che lo voleva costringere sotto minaccia di morte. Il provvidenziale intervento degli agenti ha impedito che il fatto si verificasse e, fermato l'estorsore che aveva già più volte in passato minacciato la vittima, procedevano a perquisizione nel suo domicilio dove si rinvenivano anche 15 grammi di hashish. L'uomo è stato denunciato per i reati commessi e il GIP ha proceduto ieri, 14 settembre alla convalida dell'arresto.