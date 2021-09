Ripresi i corsi serali all'ITIS Q.Sella

Anche quest’anno ha preso il via, presso l’ITIS “Q. Sella”, in via Rosselli 2, l’attività dei corsi serali. Il territorio offre così l’opportunità di formare competenze e abilità tecniche sia a chi non abbia completato gli studi a suo tempo sia a chi voglia migliorare la propria posizione sul lavoro, compiere scelte professionali diverse, ampliare e diversificare le conoscenze acquisite in percorsi precedenti.

Le proposte formative vanno dall’AFM (Amministrazione, Finanza e Marketing) agli indirizzi di Istituto Tecnico Industriale, quali Elettrotecnica, Informatica, Meccanica e Chimica, Materiali e Biotecnologie.

Le lezioni si svolgono in orario serale (dalle 18.40 alle 23.00, dal lunedì al venerdì), con metodologie didattiche che tendono a valorizzare, nel triennio, le esperienze formative e professionali degli studenti adulti e lavoratori. Con il Patto Formativo, formulato e sottoscritto in fase di accoglienza all’inizio dell’anno dai docenti del Consiglio di Classe, vengono valutati i crediti di ogni allievo (anni di studio completati, anche con esito finale negativo, per cui si sia in possesso di regolare pagella scolastica, certificazioni e titoli acquisiti presso istituti statali o legalmente riconosciuti), per il quale viene così predisposto un piano di studi il più possibile personalizzato e individualizzato.

Indipendentemente dall’emergenza Covid, negli ultimi anni si è lavorato per mettere in pratica le direttive del D.P.R 263/2012, che affida alle scuole il compito di scegliere il modello più adeguato (in base alle risorse individuate, al contesto territoriale e al tipo di utenza) di fruizione a distanza dell’attività didattica; i corsi serali, quindi, andando incontro alla necessità di razionalizzare i tempi e conciliare lo studio dell’adulto con il lavoro e la famiglia, si articolano su tre serate in presenza e due online sulla piattaforma di istituto, permettendo così un costante contatto tra docenti e allievi in entrambe le modalità.

La presenza e la frequenza sono obbligatorie per il monte ore annuo previsto dal patto formativo personalizzato che si conviene con lo studente, che a fine percorso potrà sostenere le stesse prove dell’Esame di Stato previste per i corsi diurni.

Nel corso degli anni, i diplomati al corso serale hanno spesso deciso di proseguire gli studi, seguendo percorsi universitari con risultati molto positivi. Le esperienze raccolte fino ad ora dimostrano come non ci sia mai un momento in cui non valga più la pena di mettersi in gioco e che molto spesso basta offrirsi una seconda opportunità per ottenere quei risultati che magari solo pochi anni prima potevano sembrare irraggiungibili o per i quali in quel periodo non si riusciva a trovare la giusta motivazione. Una scelta impegnativa ma anche una sfida ricca di soddisfazioni.

Fino al 16 settembre, dalle ore 19 alle ore 21, i referenti dei corsi serali saranno a disposizione per consulenze e orientamento per chi sia interessato a iscriversi nell'anno scolastico 2021/2022. Tale attività proseguirà poi esclusivamente ogni giovedì fino al giorno 14 ottobre, sempre con lo stesso orario.