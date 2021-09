Nuovo Anno Sociale per il Rotaract Club Biella

Sabato 11 settembre, presso le splendide sale del Circolo Sociale Biellese, si è tenuta la prima conviviale per l’Anno Sociale 2021-2022 del Rotaract Club Biella, presieduto dal Dott. Paolo Maria Candela.

Ospiti della serata Armona Pistoletto, Presidente di Let Eat Bi - il Terzo Paradiso in terra biellese e Luca Deias, Direttore del Journal di Città dell’arte.

Nel corso della serata, alla quale hanno partecipato numerosi tra ospiti e Soci, è entrata a far parte della famiglia del Rotaract Club Biella una nuova Socia, Camilla Bertone, alla quale i Soci tutti augurano un grosso in bocca al lupo per un cammino ricco di soddisfazioni e di crescita all’interno della nostra associazione.