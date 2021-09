Il Tiktoker biellese Andres Marini nella giuria delle finalissime di Miss Principessa D’Europa

Andres Marini, classe 2004, è uno dei giovanissimi intrattenitori divenuti celebri sul web. Molte sono le piattaforme a disposizione di chi vuole buttarsi in questa avventura e quella scelta da Andres, nell’aprile 2020, è stato il social Tik Tok.



Incentrato su brevi e ironiche clip video accompagnate da una didascalia a schermo, Tik Tok è esploso negli ultimi anni attirando sempre più utenza e posizionandosi nell’olimpo dei social media.

Così, grazie alla sua spigliata ironia e al periodo favorevole, Andres è riuscito in una sola settimana a raggiungere i 10 mila followers, divenuti 100 mila dopo il primo mese di attività sulla piattaforma.



Da cosa nasce cosa e adesso la giovane web star è stata invitata a far parte della giuria nelle finalissime del contest di bellezza miss Principessa d’Europa, ora in svolgimento presso l’Hotel Eliseo.