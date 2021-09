Brutta sorpresa nei lavori di riqualificazione energetica nelle scuole di Quaregna-Cerreto

Alla partenza del cantiere per la riqualificazione energetica della scuola di Quaregna-Cerreto, la brutta sorpresa sulla struttura della stessa. Nessun pericolo per gli alunni e la tenuta strutturale, ma per continuare i lavori inerenti all’apparato antisismico dovranno essere sostituite le colonne esterne del piano superiore realizzate in mattoni forati nel 1971-72, al contrario della struttura del primo piano degli anni ‘60 che è in cemento.

Immediatamente informati gli ingegneri progettisti, ora è tutto al vaglio per capire come proseguire il progetto.